Torino, c’è anche Ilic: che bagarre in mediana. Gineitis: “Ma la concorrenza fa bene”

Sei centrocampisti per due posti, ma una sola competizione da disputare: il Torino e Paolo Vanoli si trovano a fare i conti con un’enorme abbondanza in mediana. Eppure, durante il mese di trattative invernale, il club di via Viotti aveva preparato tutto per una sostituzione. Dentro Cesare Casadei, con un investimento da quasi 15 milioni di euro, fuori Ivan Ilic per la cifra monstre da 20 milioni, con un saldo potenziale delle due operazioni di +5. Alla fine, però, l’operazione per il servo con lo Spartak Mosca è saltata bruscamente e il presidente Cairo, dopo aver speso per il promettente azzurro classe 2003, è stato “beffato” dai russi. E adesso Vanoli si ritrova a dover rigenerare un ragazzo che non è mai riuscito a convincere davvero sotto la Mole, anche prima dell’approdo dell’attuale tecnico. Già con il suo mentore Juric, infatti, Ilic visse di pochi alti e molti bassi, e adesso deve risalire nelle gerarchie, considerando che c’è pure un posto in meno a centrocampo dal momento che si è passati dal 3-5-2 al 4-2-3-1. “Sta recuperando e la settimana prossima torna in gruppo, si è aggiunto un centrocampista e dovrà correre di più per conquistarsi il posto” diceva Vanoli prima di affrontare il Milan.

E, aspettando che Tameze rientri dall’infortunio, si è rilanciato pure Gineitis, protagonista del gol-vittoria nel big-match dello scorso week-end. “Sono ancora tutti contenti per il mio gol di sabato: contro il Milan ho esordito e ho segnato, evidentemente c’è qualcosa con i rossoneri e mi portano bene” ha scherzato il lituano, presente al parco Colonnetti di Torino, di fronte al futuro centro sportivo delle giovanili “Robaldo”, per inaugurare quello che sarà il “Bosco del Toro”. Il classe 2004 è il più piccolo dei centrocampisti, ma ha dimostrato di poterci stare benissimo: “E’ bella la concorrenza a centrocampo, ti porta ad andare più forte in allenamento e a fare esperienza - ha spiegato - io cerco di rubare qualcosa da ogni mio compagno e poi decide il mister chi far giocare”. Ormai la coppia designata di Vanoli è quella formata da Ricci e Casadei, un tandem che ha anche forti prospettive azzurre. Ma l’allenatore può contare su alternative di alto livello, compreso pure Ilic che adesso va reintegrato per non sprecare un potenziale tesoretto per l’estate.