Torino, cade uno dei motivi di vanto del presidente Cairo: chiesti 30 milioni di prestiti alle banche

Uno dei motivi di vanto degli ultimi anni di presidenza Cairo al Torino era quello della totale assenza di debiti di carattere "sportivo" con le banche. Ora il patron granata però non potrà più vantarsi di questo, perché tra marzo e dicembre del 2020, il numero uno del club ha chiesto due prestiti bancari da 15 milioni ciascuno prima con Monte dei Paschi e poi con BPM. Una cifra non certo piccola necessaria per far fronte a una delle principali cause delle perdite nel bilancio chiuso a dicembre, ovvero la pandemia. A riportarlo è Tuttosport.