Torino, Cairo alla presentazione di Nicola: "Con Giampaolo abbiamo fallito tutti. Dispiace per lui"

Nel giorno della presentazione di Davide Nicola come neo allenatore del Torino, il presidente dei granata, Urbano Cairo, è tornato anche sull'esonero di Marco Giampaolo: "Oggi non bella giornata perché si è esonerato un allenatore: sinonimo di fallimento, tutti hanno messo del loro per non farlo funzionare. Non c'è il pubblico allo stadio, ci penalizza perché ci davano grande spinta. E in casa, infatti, non abbiamo ancora mai vinto. Mi dispiace per Giampaolo, ero legato e mi avrebbe fatto piacere cominciare un nuovo ciclo. Gli faccio in bocca al lupo".

