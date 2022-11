Torino, cambio d'agente e ambizioni in crescita per Lukic: l'irritazione del club

vedi letture

Secondo quanto riportato da Tuttosport tra gli addetti ai lavori si rincorrono le voci inerenti a un possibile cambio d'agente da parte di Sasa Lukic. Il centrocampista del Torino starebbe pensando di affidarsi a un procuratore di livello internazionale per avere maggiori possibilità sul mercato in uscita, considerando i problemi che sta riscontrando nel trovare un'intesa per quanto riguarda il rinnovo con i granata. Le dichiarazioni sulle sue "grandi ambizioni" arrivate dal ritiro della Serbia, hanno fatto irritare il club e i tifosi che già in agosto dovettero perdonare l'allora capitan fuggiasco. Ora il Torino non vuole farsi prendere in giro e ribadirà chiaramente tramite Vagnati che il costo del suo cartellino non è inferiore a 15 milioni di euro. Tutto sarà più chiaro dopo il Mondiale in Qatar, con Roma e Leeds che intanto non hanno nascosto il proprio interesse per il giocatore.