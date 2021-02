Torino, che abbondanza lì davanti

Una sessione di mercato convulsa ma allo stesso tempo soddisfacente per il Torino, si porta come risultato un reparto avanzato piuttosto affollato. La cessione fallita sul gong di Bonazzoli al Parma regala a Davide Nicola ben 5 candidati per soli due presumibili posti, o meglio 4 papabili per una sola posizione vista l’ovvia ed indiscutibile inamovibilità di Belotti. La squalifica di Sanabria e la sua momentanea indisposizione tolgono il pupillo di Nicola dalle possibili scelte e rilanciano la candidatura di Simone Zaza tornato in versione Valencia da quando la guida tecnica è cambiata. Alle loro spalle Simone Verdi, mai calatosi totalmente da protagonista nella sua seconda vita granata, e lo stesso Bonazzoli che sembra l’ultimo della fila nelle gerarchie. In attesa di ulteriori sviluppi e di comprendere le alchimie tattiche che porteranno alla scelta della coppia titolare. Ora il Torino è alle prese con l’abbondanza.