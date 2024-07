Torino, confronto Vanoli-Sanabria: è sul mercato, il mister vuole capire le sue motivazioni

vedi letture

Primi giorni di ritiro per il Torino di Paolo Vanoli, che in questa fase sta cercando di capire quanto i suoi giocatori siano motivati in vista della prossima stagione. Un osservato speciale è Antonio Sanabria che, proprio mostrando grandi motivazioni in questi ritiro estivo, potrebbe cambiare il suo destino che al momento appare segnato.

Come riporta Tuttosport Sanabria è a tutti gli effetti sul mercato, nonostante sia relativamente fresco di rinnovo di contratto fino a giugno 2026. La scorsa estate era stato sondato in Inghilterra, ma anche Lazio e Milan avevano raccolto informazioni sul suo conto. Mai, però, un vero affondo. Poi il Toro ha scelto di tenerlo, in mancanza di alternative di pari livello, ma Sanabria non ha rispettato le attese: solo 5 le reti realizzate nella passata stagione. Il paraguaiano aveva la stima di Juric, ma se il tecnico fosse rimasto non è detto che avrebbe messo la mano sul fuoco per l'attaccante.

Ora invece Vanoli è curioso di conoscerlo, sebbene la situazione sia molto chiara: l’attaccante paraguaiano è cedibile e il Toro valuterà qualsiasi tipo di offerta, purché vicina ad una cifra che si aggiri intorno ai 10/12 milioni di euro. Nel frattempo, non ha fatto mancare il suo impegno nei primi giorni di ritiro. Continuando così e in assenza di offerte concrete - c'è il Parma alla finestra - Sanabria può giocarsi le sue chance per un posto nello scacchiere di Vanoli.