Torino, contro il Genoa sfida da ex per Nicola

vedi letture

Un incrocio del cuore per Davide Nicola in vista della prossima sfida di campionato del Torino contro il Genoa. Il Grifone è stato salvato dal lavoro dell’attuale tecnico dei granata nella passata stagione ed ora si gode la rinascita targata Ballardini dopo il complicato avvio di stagione con Maran, mentre il Torino sogna di ripercorrere le orme degli avversari di sabato dopo l’avvicendamento che ha visto protagonista lo stesso Nicola al posto di Marco Giampaolo. Una scossa, del resto, è già arrivata nelle ultime settimane dal punto di vista del carattere e della fame, ribaltando la sindrome degli ultimi minuti spesso fatali e tramutandola nella voglia di recuperare senza darsi mai per vinti. Ora uno scontro diretto che potrà dare qualche indicazione in più: per capire se il Genoa può iniziare a valutare prospettive di classifica diverse, e per comprendere se il Torino possa effettivamente iniziare a vedere un barlume di luce in fondo al tunnel.