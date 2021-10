Torino, Djidji: "Oggi volevamo vincere, ci dà fastidio tornare a casa senza punti"

vedi letture

Il difensore del Torino Koffi Djidji ha parlato così a Torino Channel dopo la vittoria rimediata oggi contro il Napoli: “Oggi abbiamo fatto bene, peccato perché abbiamo preso un gol e torniamo a casa senza punti. Ci dà fastidio perché potevamo fare un punto contro una squadra che le aveva vinte tutte, invece alla fine abbiamo perso. Dobbiamo continuare a lavorare così perché ci sono state tante cose positive oggi. Abbiamo imparato tanto, quello che facciamo in allenamento lo ritroviamo in campo. Abbiamo fiducia in quello che facciamo, sono triste perché stasera volevo davvero vincere. Come sto? Noi calciatori abbiamo bisogno di giocare per stare bene fisicamente, sono contento perché oggi ho giocato. Ora dobbiamo continuare così e cercare di fare più gol”.