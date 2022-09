Torino, domani esami strumentali per Pellegri: Juric spera di recuperarlo il prima possibile

vedi letture

Esami strumentali in vista per Pietro Pellegri. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, alla ripresa dei lavori del Torino, il giovane centravanti, reduce dallo stop in nazionale, si sottoporrà a test per accertare l'entità dell'infortunio. Inutile dire che Juric, il quale in Pellegri crede molto, si augura di recuperarlo quanto prima.