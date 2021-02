Torino, due gare a rischio: decisivo il giro di tamponi

Due gare a rischio per il Torino a causa dell’emergenza Covid che ha coinvolto la squadra granata nel corso della giornata di ieri. Decisivi in questo senso saranno i prossimi tamponi cui verrà sottoposto il gruppo squadra, per determinare l’effettiva presenza di un focolaio in seno alla compagine granata.

Qualora dovessero essere riscontrate delle nuove positività, l’intervento dell’ASL sarebbe da ritenersi pressochè automatico così come la decisione di far slittare non solo il prossimo impegno contro il Sassuolo ma anche quello successivo che vedrebbe la squadra di Nicola affrontare la Lazio di Simone Inzaghi. Insomma ore decisive, per il futuro immediato del Toro e per l’agenda granata che potrebbe rischiare di trovarsi intasata proprio nel momento decisivo della stagione, a primavera inoltrata.