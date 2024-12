Torino, è caccia alla punta: da Arnautovic a Simeone, tutti i nomi sul taccuino di Vagnati

Il Torino continua a cercare rinforzi per il reparto offensivo, ma le settimane passano senza che si arrivi a una scelta definitiva. Davide Vagnati, direttore tecnico granata, sta valutando diverse opzioni e ha sottoposto al presidente Urbano Cairo una serie di profili, analizzandone i costi e le caratteristiche tecniche. La priorità resta capire il budget disponibile per chiudere una delle trattative avviate.

La pista Arnautovic resta intrigante, ma non priva di ostacoli. L’austriaco potrebbe liberarsi dall’Inter a zero, ma il nodo principale è l’ingaggio. Attualmente percepisce 3,5 milioni a stagione, e per portarlo a Torino bisognerebbe garantirgli almeno 1,7 milioni fino a giugno, con un accordo successivo per la prossima stagione. Non sarà facile competere con le offerte da Stati Uniti e Arabia Saudita, che potrebbero allettare il giocatore.

Sul fronte Simeone, la situazione è chiara: il Napoli lo valuta 15 milioni e accetterebbe solo un prestito con obbligo di riscatto. Cairo dovrà quindi decidere se investire questa somma sull’argentino o virare su alternative più economiche come Cyril Ngonge, proposto in prestito sempre dal Napoli, o Luka Jovic, in uscita dal Milan, disponibile solo da gennaio dopo l’operazione per pubalgia. Altre opzioni includono Petagna (Monza) e Beto (Everton), ma entrambi presentano ostacoli finanziari. Lo riporta Tuttosport,