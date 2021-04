Torino, emergenza in mediana: col Parma senza la qualità

Verso la gara che vale gran parte della stagione e della volata salvezza per il Torino, in piena emergenza assenze nel reparto nevralgico del campo. Una stagione maledetta fino alla fine per i granata, pronti a preparare la sfida di campionato contro il Parma senza la disponibilità dei giocatori più qualitativi di cui Davide Nicola potrebbe disporre e sulla cui coesistenza il tecnico del Toro aveva fondato la risalita delle ultime settimane. La contestuale squalifica di Mandragora e di Simone Verdi, infatti, priva l’allenatore dei due giocatori che più degli altri hanno nelle corde quella giocata, quell’intuizione, in grado di scompaginare le linee difensive avversarie. La soluzione più probabile è quella di affidarsi all’accoppiata composta da Baselli e Linetty, che comporteranno però un approccio alla partita differente rispetto a quello che il Torino aveva cercato di manifestare nel corso delle ultime settimane. Insomma, un compito arduo per Nicola, per una partita che non si può assolutamente sbagliare.