Torino, i numeri di Nicola: confortanti ma vanno alzati i giri

Per sperare nella salvezza al Torino serviva un netto cambio di marcia, e da questo punto di vista l’intervento di Davide Nicola è stato certamente positivo. Dall’avvento sulla panchina granata dell’ex tecnico del Genoa, infatti, i piemontesi pur essendo ancora ampiamente coinvolti nella lotta per non retrocedere, hanno incrementato la loro media punti portandola ad 1,11 a partita. Ancora troppo poco per stare tranquilli, ma un risultato comunque confortante. 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte completano il quadro aritmetico di una squadra che vive ancora un momento di grave difficoltà ma che in proiezione sembra avere maggiori chance della concorrenza di poter arrivare ad una zona confortante a livello di graduatoria: specie in considerazione di una quota salvezza che sembra delinearsi come più bassa di almeno 5/6 punti rispetto alla canonica cifra dei 40.

Servirà alzare i giri del motore: il confronto tra gol fatti e gol subiti nelle 9 partite con il nuovo tecnico parla di 15 reti al passivo e 13 all’attivo. Troppo poco per poter tirare un sospiro di sollievo, anche se le potenzialità di cui i granata dispongono depongono dalla parte del lavoro di Nicola.