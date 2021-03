Torino, il Liverpool ha offerto 20 milioni di euro per Singo: valutazioni rimandate all'estate

Secondo quanto riferito da Tuttosport, in una delle tanti missioni del Liverpool per osservare da vicino Bremer del Torino, i Reds sarebbero rimasti colpiti da Wilfred Singo, esterno per cui il club inglese ha già presentato una proposta da 20 milioni ai granata. Il Toro però ha detto no alla proposta, se ne riparlerà più avanti magari quando sarà più chiaro anche il quadro delle pretendenti tra le quali è presente anche il Milan.