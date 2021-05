Torino in campo dopo la batosta col Milan: in gruppo anche Izzo e Nkoulou, terapie per Gojak

vedi letture

Il Torino è tornato in campo dopo il pesantissimo ko contro il Milan di ieri. Questo il comunicato del club granata: "Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia, con una sessione pomeridiana in vista della trasferta di sabato pomeriggio a La Spezia. Davide Nicola e il suo staff hanno fatto svolgere due programmi di lavoro: sessione di scarico per i calciatori reduci dal match di ieri sera contro il Milan, allenamento tecnico per gli altri elementi a disposizione. In gruppo Izzo e Nkoulou, mentre Milinkovic-Savic ha effettuato un training personalizzato. Terapie per Gojak, causa lombalgia che ieri gli ha impedito d’essere a disposizione. Domani in calendario l’allenamento di rifinitura cui seguiranno il pranzo e la partenza per il ritiro prepartita".