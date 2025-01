TMW Torino in cerca di rinforzi per la difesa: sondaggi per Ferraresi. C'è concorrenza

Il Torino è alla ricerca di un difensore centrale da aggiungere alla rosa di Vanoli in questa finestra di trasferimenti di gennaio e una delle idee che stanno percorrendo gli uomini mercato granata porta al Sudamerica e al profilo di Nahuel Ferraresi (26 anni), centrale della nazionale venezuelana attualmente in forza al Sao Paulo, in Brasile.

Classe 1998 con il doppio passaporto italiano (che lo rende dunque spendibile per una squadra di Serie A senza andare ad occupare gli slot dedicati agli extracomunitari), Ferraresi è cresciuto calcisticamente in Argentina e in Venezuela, al Tachira, prima di provare ad affermarsi al Manchester City, nelle cui selezioni giovanili è approdato nell'estate del 2017. Da allora un lungo peregrinare di prestiti, tra Uruguay (Montevideo Torque), Spagna (Peralada) e Portogallo (Porto B, Moreirense ed Estoril) prima del fortunato approdo al Sao Paulo nell'estate del 2023 e il successivo acquisto a titolo definitivo dei brasiliani per circa 4 milioni di euro qualche mese più tardi.

Può diventare un'idea concreta per il Torino, che sta operando i primi sondaggi e però non è da solo: sulle tracce di Ferraresi infatti si sono mosse nelle settimane scorse anche il Santos e l'Inter Miami di Messi. Ferraresi, infine, ha ammiratori in Medio Oriente.