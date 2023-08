Torino, intesa di massima con Barrow per l'attacco: ora bisogna trattare con il Bologna

"In questo momento Musa sarebbe molto meno contento di restare in rossoblù rispetto a qualche tempo fa, viste le dichiarazioni dell’allenatore negli ultimi dieci giorni non è molto sereno". Così si è espresso ieri Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow. Dopo le parole di Thiago Motta ("Vada a dimostrare altrove"), è chiaro l'ex Atalanta è sul mercato. E sembra diretto verso Torino.

L'edizione odierna del Corriere di Bologna scrive che l'esterno offensivo gambiano ha raggiunto un accordo di massima con il Torino ed è in attesa che i granata e il Bologna trovino l'intesa sulla cifra del cartellino. Spetta dunque ai due club trattare, da parte di Barrow è già arrivato l'ok. Il futuro sarà alla corte di Ivan Juric?