Il Livorno ha il suo bomber: Di Carmine è il nuovo attaccante degli amaranto
Tramite i propri canali ufficiali il Livorno ha annunciato l’ingaggio di bomber Samuel Di Carmine. Un acquisto di assoluta esperienza e qualità che rimpolperà il reparto offensivo dei toscani. Di seguito il comunicato:
Samuel di Carmine è un nuovo giocatore dell'Unione Sportiva Livorno 1915!
Attaccante di grandissima, esperienza colleziona oltre 130 gol in più di 550 presenze in carriera con numerose squadre tra cui Perugia, Hellas Verona e Juve Stabia, la scorsa stagione è impiegato a Trento.
Benvenuto Samuel!
