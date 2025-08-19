Ufficiale Cavese, poker di rinnovi. Prolungano l'accordo col club Loreto, Boffelli, Evangelisti e Fella

Poker di rinnovi in casa Cavese, con il club blufoncè che ha fatto sapere di aver prolungato l'accordo con il difensore Ciro Loreto su base triennale (nuova scadenza fissata quindi al 30 giugno 2028) e su base biennale - scadenza al 2027 - quelli del portiere Valerio Boffelli, del difensore Nicolò Evangelisti e dell'attaccante Giuseppe Fella.

Di seguito la nota:

"Cavese 1919 Srl è lieta di annunciare il rinnovo dei contratti già in essere con i seguenti calciatori: Valerio Boffelli, Nicolò Evangelisti e Giuseppe Fella si sono legati al club biancoblù sino al 30 Giugno 2027, mentre Ciro Loreto sino al 30 Giugno 2028.

A loro il migliore augurio di raggiungere con i nostri colori i traguardi prefissati.

Buon lavoro ragazzi!".