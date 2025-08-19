Ufficiale Padova, tra i pali ecco Sorrentino dal Monza. È in prestito con opzione di riscatto

È attraverso il comunicato ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Padova "rende noto che è stato formalizzato il trasferimento del portiere classe 2002 Alessandro Sorrentino. Sorrentino arriva al Padova in prestito dal Monza con opzione di riscatto.

Alessandro Sorrentino nasce a Guariagrele (Chieti) il 3 aprile 2002 ed è un portiere di 190 cm.

Cresciuto calcisticamente nel Pescara, dopo due stagioni di Primavera tra il 2019 ed il 2020 fa il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2021/2022, difendendo i pali dei pescaresi in 26 occasioni in Serie C. Viene prelevato dal Monza nella stagione 2022/2023, ma il suo esordio in Serie A avviene nella stagione 2023/2024, difendendo i pali contro Lecce, Frosinone (andata e ritorno), Empoli, Inter, Milan e Juventus. Nella stagione 2024/2025 passa in prestito al Frosinone in Serie B, giocando 2 gare contro Brescia e Bari.

Nel marzo 2022 fa il suo esordio in maglia azzurra con la Nazionale Under 20 con il ct Alberto Bollini, giocando contro Norvegia e Polonia. Nel marzo 2023 il ct Paolo Nicolato lo fa giocare in Nazionale Under 21 nella gara contro la Serbia (vittoria per 2-0)".

Fa eco anche il comunicato del Monza: "AC Monza comunica che Alessandro Sorrentino si trasferisce al Padova a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva.

Il portiere abruzzese vanta 7 presenze in Serie A con i biancorossi.

In bocca al lupo ad Alessandro per questa nuova avventura".