Torino, Juric: "Belotti ha fatto bene, è un ragazzo splendido. Importante mostrare carattere"

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro la Salernitana: "A me la squadra in questo periodo è piaciuta tanto. Ha fatto grandissime partite, anche qualche brutta che ci sta. Tra tante situazioni abbiamo perso punti ma la squadra ha giocato bene. Oggi era importante vincere e mostrare carattere".

La risposta che ha dato Belotti?

"Penso che ha reagito ma questa è la realtà. E' un ragazzo splendido per come vive il calcio e come si allena. In casa ha fatto veramente belle prestazioni come se fosse molto motivato, fuori casa meno. Oggi si è presentato bene. Ha fatto battaglia, ha preso una traversa e si è conquistato il rigore".

Tu lo vorresti Belotti l'anno prossimo centravanti del Torino?

"Sì. Penso che Belotti abbia passato anni un po' strani dove si allenava poco, dove ha fatto pochi gol e dove era poco convinto nel modo di giocare. Non ha fatto bene ma anche lui doveva metterci più del suo. Quest'anno è stato molto difficile perchè ha avuto due infortuni pesante ma è un giocatore forte".

Lo hai detto alla società che vuoi Belotti?

"No. Perchè lui ha detto che vuole fare quest'anno, non si è promesso a nessuno e poi vedere le situazioni. Il ragazzo è molto legato alla società, alla città e ai tifosi. Poi ha detto che deciderà. Io rispetto quello che mi ha detto. Quando decide me lo dirà o darà un segnale ma è un attaccante forte".

La risposta da Berisha?

"Penso che Milinkovic-Savic ha fatto benissimo. Dopo il Covid ha avuto due o tre partite non al massimo, ora gioca Berisha e stasera è stato perfetto. Sono contento dei nostri portieri".

Il Torino ha superato questa sera il numero di punti totali fatti l'anno scorso. Segnato meno l'anno scorso ma dimezzati quelli incassati.

"Io penso che quest'anno, per come si è partiti, è stato difficilissimo. Ad un certo punto io ci credevo che la squadra avrebbe fatto di più e penso che sia stata penalizzata da episodi. Nelle ultime sette partite abbiamo preso sette traverse e tre gol all'ultimo minuto. Salvarsi così a nove giornate dalla fine è già una bella cosa. C'è molto da migliorare nelle fasi di gioco e nel fare più gol. Il mio obiettivo all'inizio è stato diventare una squadra solida e man mano aggiungevo il gioco. Non abbiamo ottenuto vittorie quando abbiamo espresso il miglior gioco. Dobbiamo crescere nel far più gol e rimanere sempre solidi".

Vinto dopo tre anni contro l'ultima in classifica.

"La squadra fatica a vincere le partite con talento. Ci sono state partite di dominio dove non riuscivamo a saltare l'uomo, i cross non sono stati perfetti. Su certe cose abbiamo alzato il livello, bisogna alzarlo ancora di più. La squadra è sempre stata giusta, tosta e solida. Ha fatto buone prestazioni ma ci è mancato di vincere certe partite da squadra forte".