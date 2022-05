Torino, Juric ha chiesto le conferme di Praet e Mandragora: domani incontro con la Juve

Nel corso del vertice andato in scena ieri tra Juric e Cairo, durato tre ore, si è fatto il punto sul mercato che verrà. Il tecnico croato ha chiesto le conferme di Mandragora e Praet come base per ripartire. Domani è previsto un incontro tra Vagnati e Cherubini per parlare del riscatto del centrocampista italiano di proprietà della Juventus: i granata puntano a un forte sconto. Per Praet invece, col Leicester si tratta sulla base del rinnovo del prestito. A riportarlo è Tuttosport.