Torino, Juric: "Non dobbiamo perdere questo spirito. Su Lazaro è rigore, siamo stati polli"

Dopo il pareggio contro il Monza, il tecnico granata Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Torino Channel: "Abbiamo fatto un'ottima gara, per lunghi tratti dominata. Peccato per il risultato perchè rimane un'ottima prestazione e abbiamo continuità di risultati. Spiace non aver vinto e penseremo alla prossima per cercare di conquistare i tre punti".

Ilic ha detto che è migliorata l'atteggianentio.

"Ah se lo dice lui (ride ndr). Già l'ho spiegato che abbiamo perso un po' di valori che ci hanno contraddistinto negli ultimi due anni. L'abbiamo capito, abbiamo cambiato un po' di cose e da un mesetto vedo l'atteggiamento giusto. C'è bellezza di nuovo ad allenarli, sono ottimista per il futuro".

Come in Coppa Italia, anche stasera manca un rigore?

"Per me è rigore, poi siamo polli. Entrambe le volte dovevano andare a terra. A volta bisogna essere un po' più furbi in certe situazioni".

Zapata e Sanabria giocano sempre meglio.

"Cercavamo nuove soluzioni. Mi piace, si trovano. E' difficile prenderci agli avversari. E gli altri hanno più spazio per inserirsi".

E' un bene la pausa?

"Abbiamo dei problemi in difesa e cercare di recuperare al massimo. Sperando che ci va in Nazionale torni sano. Vedo però lo spirito giusto, non lo dobbiamo perdere".