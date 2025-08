Torino, l'allenatore del Lipsia su Elmas: "Situazione non facile, ma si allena bene"

Eljif Elmas torna a giocare per il Lipsia, dopo due esclusioni nelle prime amichevoli dei tedeschi, il centrocampista si è rivisto - esattamente come gli altri compagni di ritorno da un prestito come Timo Werner e André Silva - nella sfida contro l'Atalanta.

Nella ripresa contro i bergamaschi ha giocato nel ruolo di attaccante, vista l'assenza - per motivi di mercato - di Sesko. A fine partita il tecnico del Lipsia, Ole Werner, ha detto di lui: "Ha giocato una buona partita, considerando che non si è allenato in questo ruolo e non lo conosce. Mercato? Non è una situazione facile per Eljif, ma la sta gestendo bene. Si sta allenando bene e non si lascia abbattere".

Il direttore sportivo Marcel Schäfer ha spiegato: "Abbiamo avuto un colloquio aperto e trasparente con lui e gli abbiamo spiegato come vediamo la sua situazione e il suo ruolo". Secondo quanto riferisce Kicker, il Torino è ancora sulle sue tracce, ma punterebbe a un altro prestito, formula che al Lipsia non interessa. Nella passata stagione Elmas è arrivato al Torino nel corso del mercato di gennaio risultando subito decisivo e mostrandosi decisamente a suo agio - di nuovo - nel calcio italiano: 13 presenze e 4 reti per lui.