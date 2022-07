Torino, l'oggetto del desiderio di Juric si chiama Kumbulla. Prima però deve uscire Bremer

vedi letture

Marash Kumbulla è stato lanciato da Ivan Juric e oggi il tecnico croato lo rivorrebbe con sé, per il suo Torino. L'allenatore granata si sta spendendo in prima persona per convincere la sua dirigenza all'affondo sul centrale classe 2000 adesso alla Roma. Per prima cosa, però, dovrà essere ceduto Bremer.