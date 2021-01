Torino, l'ultimo nome per l'attacco granata è Robin Quaison del Mainz

vedi letture

Secondo quanto riferito da La Stampa, l'ultimo nome per l'attacco del Torino è quello di Robin Quaison, ex Palermo ora al Mainz. Il club tedesco naviga in pessime acque e la stagione è pressoché compromessa ma l'attaccante continua a dare segnali positivi ed è per questo che i granata lo seguono con interesse.