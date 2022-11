Torino, la strada per Praet è in discesa: nuovi contatti tra Vagnati e il Leicester

Il ds del Torino Vagnati, fresco di rinnovo, sta portando avanti i contatti con il Leicester per il ritorno di Dennis Praet. Il belga non sta trovando spazio in Premier e ha il contratto in scadenza nel 2024. Questo significa che le condizioni di acquisto sono assolutamente più basse rispetto ai 15 milioni richiesti in estate dalle Foxes. Il giocatore potrebbe lasciarlo partire anche con la formula del prestito, purché venga concluso con l'obbligo e non con il diritto di riscatto. A riportarlo è Tuttosport.