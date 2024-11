Torino, Linetty: "Dato tutto ma non è bastato. Ora umiltà e pensare al Monza"

vedi letture

Il centrocampista granata Karol Linetty ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus: "Oggi abbiamo dato tutto ma non è bastato. Dobbiamo tornare con umiltà perché c'è un'altra battaglia contro il Monza fra due settimane".

Cosa è mancato?

"La differenza è che hanno fatto due gol, noi purtroppo non abbiamo creato tanto".

Come si riparte?

"Dobbiamo tornare con umiltà ed allenarci bene. Ora abbiamo due settimane e prepararci bene per il Monza".

Ora c'è la sosta per ricaricare le batterie.

"Sì, tanti ragazzi vanno in Nazionale e non sarà facile ma quelli che rimangono devono dare tutto".