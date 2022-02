Torino, lombalgia acuta per Zaza: l'attaccante si aggiunge agli infortunati Belotti, Edera e Fares

vedi letture

Assenza dell'ultim'ora in casa Torino. Oltre agli indisponibili Belotti, Edera e Fares e allo squalificato Bremer, per la gara odierna contro l'Udinese non è stato infatti convocato neanche Simone Zaza. L'attaccante granata - riporta il sito ufficiale del club - soffre di lombalgia acuta e non sarà quindi della partita valida per il 24° turno di Serie A.