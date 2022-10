Torino, Lukic: "Serve cattiveria sotto porta. Se ritroviamo il gol possiamo volare"

Sasa Lukic, centrocampista del Torino, nel corso della lunga intervista realizzata con La Stampa, ha parlato dell'inizio non proprio positivo di questa stagione: "Se ripenso a quanto creiamo e a quanto raccogliamo, mi viene rabbia. Siamo ricchi di qualità in attacco, in allenamento è un piacere vederli all'opera. Basta che troviamo un po' di cattiveria sotto porta. Se ritroviamo il gol questa squadra può volare. La stagione è appena cominciata, siamo in corsa per i nostri obiettivi, anche quelli più grandi".