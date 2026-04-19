Torino, Maripan: "Con D'Aversa abbiamo assunto l'atteggiamento giusto per chiudere la stagione"

Maripan, difensore del Torino, ha dichiarato quanto segue ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall'inizio della sfida con la Cremonese che, se vinta, potrebbe garantire la salvezza con un mese d'anticipo. Cosa tutt'altro che scontata vista quella che era la media punti fino all'avvento di mister D'Aversa: “Con il nuovo allenatore abbiamo cambiato atteggiamento e stiamo affrontando nel modo migliore questa parte finale della stagione. Ha lavorato sotto tanti aspetti e ci stiamo trovando bene. Oggi ho una buona occasione per mettermi in mostra, ho saltato diverse partite e oggi voglio dare un contributo importante da difensore centrale”. Queste le formazioni ufficiali:

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Bondo, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo. A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Zerbin, Djuric, Bianchetti, Lottici Tessadri, Ceccherini, Faye, Payero, Folino, Okereke

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Maripán, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams. Allenatore: D'Aversa. A disposizione: Israel, Siviero, Prati, Ilkhan, Ilic, Anjorin, Kulenovic, Lazaro, Biraghi, Marianucci, Tameze, Nije