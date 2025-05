Torino, Milinkovic-Savic fra Napoli e United. Per la successione piace Caprile

Il futuro di Vanja Milinkovic Savic, secondo quanto riportato da Tuttosport, tiene banco in casa Torino. Sebbene il portiere serbo non abbia il contratto in scadenza nell'immediato – l'accordo con il club granata si estende fino al 2026 con un'opzione a favore degli uomini di Urbano Cairo per altri 12 mesi – all'alba dei 28 anni, cresce la sensazione il serbo ambisca a palcoscenici più prestigiosi. Un'aspirazione che si incrocia con le strategie del club , orientato a realizzare una significativa plusvalenza dalla sua cessione (il portiere è arrivato a Torino nel 2017 e il suo valore è stato ammortizzato nel corso degli anni).

Un elemento chiave in questa vicenda è la clausola rescissoria da 20 milioni di euro, valida sia per club italiani che esteri, come rivelato da fonti attendibili. Tale clausola, però, potrà essere esercitata esclusivamente entro il 31 luglio.

Fra le società interessate al gigante del Toro c'è il Manchester United (che segue anche il milanista Maignan), ma soprattutto il Napoli che avrebbe già effettuato un sondaggio visto che il rinnovo con Alex Meret non è ancora arrivato.

Contestualmente il ds Davide Vagnati ha iniziato a muoversi per reperire un sostituto del suo attuale titolare. Tra i profili monitorati, si segnalano Lorenzo Montipò dell'Hellas Verona, Wladimiro Falcone del Lecce e Zion Suzuki del Parma. Inoltre, secondo quanto riportato da L'Equipe, al Torino è stato offerto anche il portiere franco-ivoriano Yahia Fofana, attualmente in forza all'Angers.

Tuttavia, ad oggi, il nome in cima alla lista dei desideri del Torino per la successione di Milinkovic Savic sembra essere quello di Elia Caprile. Classe 2001, il giocatore è attualmente di proprietà del Napoli, ma il Cagliari, dove il giocatore milita in prestito da gennaio, vanta un diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.