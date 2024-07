TMW Torino, nel casting per la mediana c'è anche lo spagnolo Gelabert. Altri due club interessati

Spunta un nome nuovo per il mercato del Torino. Secondo quanto raccolto da TMW, nel casting per rinforzare la mediana di mister Vanoli in queste ore è finito infatti anche Cesar Gelabert. Spagnolo di Palencia, classe 2000, il centrocampista centrale 23enne gioca nel Tolosa dall'estate 2023.

Su di lui, oltre ai granata, si sono informati anche Celta Vigo in Spagna e Leon in Messico. Il prodotto del vivaio del Real Madrid vanta già esperienza europea visto che col Tolosa ha esordito in Europa League. Nel complesso, tra le fila del club francese, per Gelabert si contano 25 presenze, 1 gol e 3 assist.