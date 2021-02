Torino, Nicola: "Gol su corner, situazione su cui un mio collaboratore ha insistito una settimana"

Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato a SKY dopo la sfida contro il Cagliari. “Le componenti in gioco sono molte, oggi abbiamo fatto gol da calcio d’angolo dopo che il mio collaboratore ci ha insistito una settimana. Non è giusto dare un merito singolo quando è il gruppo, non serve idolatrare o esaltare qualcuno. Sono soddisfatto personalmente e soprattutto per i miei ragazzi”.