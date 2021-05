Torino, Nicola: "Guai a pensare che la salvezza fosse scontata"

"Pensare che questa salvezza fosse scontata è un errore e credo che nessuno possa essere così superficiale, quando sono arrivato al Torino ho trovato una squadra quasi depressa che aveva bisogno di ritrovare convinzione e consapevolezza dei propri mezzi. Non c'è stato tempo per analizzare nulla, perchè le partite erano tante e ho esordito con una serie di scontri diretti già da dentro o fuori. Dispiace per il calo nel finale, ma siamo riusciti a mantenere la categoria a cospetto di avversarie agguerrite e che hanno dato il massimo. Sappiamo che la tifoseria non è contenta, probabilmente a inizio anno ci si aspettava qualcosa di diverso. Ma spesso, quando le cose prendono una strada inaspettata, si può davvero chiudere male. E invece siamo ancora qui, in A, pronti a ripartire. Futuro? Ho le idee chiare, le esporrò alla proprietà se e quando mi daranno l'occasione. Intanto voglio mandare un abbraccio a tutti gli abitanti di Torino e del Piemonte, scossi per una tragedia immane. Un saluto ricco d'amore per le famiglie delle vittime e per chi purtroppo ha perso la vita con quest'incidente". Così Davide Nicola, tecnico del Torino, in conferenza stampa.