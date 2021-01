Torino, Nicola legato ai risultati: con media punti inferiore a 1,4 il club potrà rescindere

Il contratto di Davide Nicola col Torino sarà del tutto particolare nel suo genere. Secondo Sky Sport infatti le parti si sono accordate per un contratto di un anno e mezzo, ma la società granata si è garantita delle scappatoie nel caso in cui le cose non dovessero andare per il verso sperato. In particolare il Torino avrà la facoltà di rescindere il contratto al termine dell’attuale campionato al verificarsi di due condizioni: una riguarda ovviamente la mancata salvezza e quindi la retrocessione in Serie B. L’altra riguarda la media punti, con Nicola chiamato a chiudere il campionato con una media superiore all’1,4 punti per partita.