Torino, Nicola: "Meritavamo il pari. Non abbiamo concesso tiri all'Inter per un tempo"

Dopo il ko casalingo incassato contro l'Inter, l'allenatore del Torino, Davide Nicola si è presentato anche ai microfoni di Torino Channel per commentare il risultato, a suo avviso poco generoso rispetto alla buona gara fatta dai suoi ragazzi: "Arrivavamo da quattro giorni di lavoro dopo una settimana di inattività praticamente. A Crotone non siamo riusciti ad esprimerci con la qualità con la quale ci siamo espressi oggi. Chiaro che abbiamo incontrato una grande squadra, ma altrettanto chiaro che non abbiamo giocato con grande attenzione e qualità. Siamo riusciti a mettere in campo Bremer, assente per almeno diciotto giorni, siamo riusciti a fare assaggiare il campo al nostro capitano e allo stesso Linetty che dopo le problematiche avute sta cercando di ritrovare terreno. Dopo un primo bilancio di interpretazione positiva in cui abbiamo ottenuto risultati, è arrivato l'imprevisto. Ma non ci piangiamo addosso, crediamo ciecamente nel fatto di poter raggiungere questo obiettivo che è la salvezza, ci teniamo da morire. Oggi sono seccato più per i ragazzi perché meritavano secondo me un punto, non avrebbero rubato nulla. Concedere zero tiri in porta all’Inter nel primo tempo credo siamo rimasti l’unica squadra”.