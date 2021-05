Torino, Nicola: "Missione compiuta. Grazie ragazzi, siete stati fantastici"

Dopo la salvezza ottenuta grazie al pareggio contro la Lazio all'Olimpico, il tecnico del Torino, Davide Nicola, ha commentato attraverso Instagram il risultato ottenuto: "Missione compiuta: grazie ragazzi, siete stati fantastici...!! Ce ne rimane ancora un’altra in cui vogliamo fare bene, per noi, per i nostri tifosi e per questi splendidi colori. Forza Toro".