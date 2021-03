Torino, Nicola proiettato al derby con la Juve: "Il Benevento dimostra che si possono far punti"

Nell'analisi post-partita dopo la sconfitta del suo Torino in casa della Sampdoria, l'allenatore granata Davide Nicola a Sky Sport ha parlato anche dei problemi della Juve in vista del derby dopo la sosta: "Non conosco i problemi della Juventus, so che il Benevento ha vinto una partita che sulla carta non sembrava facile, a dimostrazione che ognuno può fare punti contro chiunque".