Torino, non basta la polemica archiviata

vedi letture

La polemica tra Urbano Cairo e Ciro Immobile ha contraddistinto le ultime ore di strascico polemico dopo la salvezza conquistata dal Torino all’Olimpico contro la Lazio. Il post partita è stato particolarmente acceso, con uno scambio di vedute partito dalle tribune dell’impianto capitolino ed un botta e risposta sui social network che ha coinvolto i due protagonisti. Al comunicato della Lazio è infine arrivata la risposta del Presidente dei granata volto a stemperare una tensione che resta comunque vada piuttosto palpabile tra le parti.

Per il Torino i prossimi giorni dovranno invece essere quelli della programmazione per il futuro: con la certezza del mantenimento della categoria, il diktat collettivo è quello di evitare di vedere riproposte nel prossimo futuro delle situazioni analoghe, e per questo motivo non sono affatto esclusi ribaltoni. Sia dal punto di vista dirigenziale, che per quanto riguarda la guida tecnica, la prossima stagione dei granata potrebbe vedere altre figure sul ponte di comando. Per concedere all’opinione pubblica ed a chi ha a cuore le sorti dei granata di sentir parlare della propria squadra anche per motivi diversi da questi.