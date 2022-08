Torino, nuovi innesti pronti a sfidare la Lazio

Si presenterà messo a nuovo il Torino di Juric alla sfida di campionato contro la Lazio di Sarri. I granata sono infatti pronti ad inserire nel motore i nuovi acquisti portati a casa nel corso della sessione di mercato fino a questo momento ad eccezione di Miranchuk, e a partire dal nuovo innesto Schurrs che potrebbe contendere una maglia da titolare a Buongiorno che pure resta favorito per iniziare dal primo minuto. Davanti conformazione completa che vedrà Sanabria come riferimento centrale con il supporto di Radonjic e Vlasic ad ispirare la manovra. Per il resto nessun ballottaggio in vista, con Singo ed Ola Aina sulle corsie esterne ed il rientro di capitan Lukic nel cuore della manovra assieme a Ricci.