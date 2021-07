Torino, nuovo assalto a Messias: ora si può chiudere

Un nuovo assalto a Junior Messias per rintuzzare l'attacco della Fiorentina targato Vincenzo Italiano. Questo è l'obiettivo principale del Torino per la settimana in corso, con la volontà di far fruttare il vantaggio che era stato accumulato nelle settimane immediatamente successive al termine della stagione in poi e regalare a Juric il tanto agognato trequartista di cui il tecnico dei granata necessita per far decollare i propri dettami di gioco nella stagione che verrà. La cifra corretta per la chiusura, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su Sportitalia, dovrebbe aggirarsi attorno ai 9 milioni di euro.