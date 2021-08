Torino, obiettivo Salcedo dall'Inter: concorrenza di Genoa e Hellas per l'attaccante

Genoa, Torino, o Verona. Sono questi i tre club che stanno inseguendo Eddie Salcedo, promettente attaccante in uscita dall'Inter. Il 19enne andrà a farsi le ossa altrove, e gradirebbe non poco un passaggio a Genoa o Torino: per entrambe le soluzioni si tratterebbe di un ritorno. In Piemonte invece, Salcedo ritroverebbe Juric, colui che lo ha voluto fortemente agli scaligeri nelle ultime due annate. A riportarlo è L'Interista.