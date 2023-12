TMW Torino, offerta per Sebastian Caceres: il Club America lo valuta circa 10 milioni

Il Torino ha presentato un'offerta da 7 milioni di euro per Sebastian Caceres, difensore del Club America, club messicano. 24 anni, alto e forte fisicamente, si è messo in luce con la maglia della Celeste, la nazionale uruguagia, con Bielsa che lo ha promosso a titolare fisso nella propria formazione nelle ultime partite. Arrivato tre anni fa per 2,3 milioni, ha un contratto in scadenza il 31 dicembre del 2024. Quindi è stato messo sul mercato dai messicani che, però, chiedono una cifra fra gli 8 e i 10 milioni.

Così il Toro è vicino in realtà alla valutazione, ma non riesce ancora a trovare un accordo. Anche perché su Caceres ci sono diversi club inglesi, in particolare il Tottenham che è alla ricerca di un difensore centrale (piace anche il genoano Dragusin, ma ha un'altra valutazione). Dunque la concorrenza c'è e la necessità è quella di muoversi in anticipo, altrimenti il rischio è di vederlo volare verso altri lidi.

Anche perché c'è un pressing importante da parte dei club di alta fascia per Alessandro Buongiorno. Il capitano del Torino probabilmente rimarrà fino a giugno, ma l'idea è quella di aggiungere un profilo già ora per non trovarsi impreparati a una possibile cessione.