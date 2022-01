Torino, Ola Aina può tornare in Premier League: il Leeds sulle tracce del nigeriano

vedi letture

Sirene dalla Premier League per Ola Aina. Il laterale del Torino, cresciuto nel Chelsea e l’anno scorso in prestito al Fulham, è attualmente impegnato in Coppa d’Africa. Al suo rientro, potrebbe però non vestire il granata. Secondo i media d’oltremanica, infatti, sulle sue tracce vi sarebbe il Leeds di Bielsa.