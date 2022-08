Torino-Palermo 3-0, le pagelle: Lukic e Radonjic i migliori, i rosanero crollano nella ripresa

Risultato finale: Torino-Palermo 3-0

TORINO

Mlinkovic-Savic 6,5 - Chiamato in causa una volta nel primo tempo, si fa trovare pronto sul tiro a giro di Brunori. Tiene a galla i suoi anche ad inizio ripresa, con un altro ottimo intervento su Floriano.

Djidji 6 - Insieme ai compagni di reparto, fa vivere a Milinkovic-Savic una partita abbastanza tranquilla con degli ottimi interventi. Dall'83' Bayeye sv.

Buongiorno 6 - Il centrale del trio difensivo granata, eccezion fatta per l'occasione di Brunori, vive un primo tempo di ordinaria amministrazione. Stesso discorso dopo l'intervallo.

Rodriguez 6 - Oltre a fare il suo a livello difensivo, si propone in qualche occasione sulla corsia di sinistra provando anche il cross.

Singo 6,5 - Accompagna spesso l'azione d'attacco, provando talvolta ad essere l'uomo risolutore e risultando importante soprattutto con l'assist per il 3-0 di Pellegri. Dall'82' Lazaro sv.

Ricci 6 - Prestazione ordinata in mezzo al campo, senza occasioni in cui illumina eccessivamente la manovra granata ma anche senza troppi errori grossolani.

Lukic 7,5 - Il capitano granata è il protagonista indiscusso del match. Dopo un primo tempo non troppo esaltante, Si scatena nella ripresa firmando il gol del vantaggio e servendo a Radonjic il pallone del 2-0. Dall'82' Segre sv.

Aina 6 - Cresce con il passare dei minuti, sia a livello di cross dalla sinistra che sul piano delle chiusure difensive.

Seck 6 - Dei due trequartisti granata è quello più in ombra nel primo tempo. Migliora nella ripresa, con diversi strappi che mettono in difficoltà la difesa rosanero. Dal 77' Linetty sv.

Radonjic 7 - Le azioni più pericolose del Toro passano sempre dai suoi piedi. Quando si accende, crea scompiglio nell'area avversaria e incide sul punteggio iniziando l'azione del vantaggio e firmando il raddoppio.

Sanabria 6 - Poco servito dai compagni, fatica a rendersi pericoloso così come ad incidere nello sviluppo della manovra. Molto meglio nel corso del secondo tempo. Dal 77' Pellegri 6,5 - Entra e lo fa al meglio, segnando subito il gol del definitivo 3-0.

Ivan Juric 7 - Dopo settimane tutt'altro che facili, arrivano risposte importanti dalla sua squadra. Il Toro soffre il giusto nel primo tempo e si scatena nella ripresa, guadagnando giustamente il passaggio del turno.

PALERMO

Pigliacelli 5,5 - In un primo tempo più a tinte granata, non ha comunque molto lavoro da sbrigare. Sui tre gol subiti nella ripresa, non è impeccabile soprattutto sul 2-0 di Radonjic.

Buttaro 5 - Va in difficoltà in più occasioni a partire dalla parte finale del primo tempo, quando il Toro spinge prevalentemente dalla sua parte.

Marconi 5 - Esattamente come Buttaro, soffre nel momento in cui soprattutto Radonjic si accende e prova ad incidere agendo nella sua zona di competenza.

Nedelcearu 5,5 - Regge al meglio il duello con Sanabria, venendo difficilmente saltato dall'attaccante e da altri giocatori granata. Decisamente più in sofferenza nella ripresa. Dall'81' Silipo sv.

Sala 6 - Tra i migliori nella formazione di Di Benedetto, per le frequenti chiusure difensive con cui evita che certi palloni arrivino dalle parti di Pigliacelli. Cala dopo l'intervallo come il resto della squadra. Dal 75' Crivello sv.

De Rose 6 - Costituisce una buona diga insieme a Broh, che però riesce a limitare il Toro non fino al termine del match.

Broh 6 - Buona prova in mezzo al campo, sia in fase d'interdizione che nel momento in cui il Palermo prova a ripartire.

Elia 5,5 - Inizia con buon piglio sulla fascia destra, ma con il procedere del match Rodriguez e Aina gli prendono le misure. Dal 75' Damiani sv.

Soleri 5,5 - Un paio di incursioni in area, in una partita in cui però nel complesso fatica ad emergere. Dall'81' Somma sv.

Floriano 6 - Del trio di trequartisti del Palermo è quello che più di tutti prova a farsi notare nello sviluppo della manovra, con dei lanci per i compagni. Nella ripresa va anche vicino al gol. Dal 66' Stoppa 6 - Fatica ad incidere, anche perché il Toro raddoppia poco dopo il suo ingresso in campo.

Brunori 6 - Fatica contro la difesa granata, ma nel primo tempo è anche il giocatore rosanero più pericoloso con un gran tiro respinto da Milinkovic-Savic.

Stefano Di Benedetto 6 - La sua squadra fa una buona figura nel primo tempo tenendo testa al Toro, ma poi emerge la maggiore qualità granata e il risultato ne è l'emblema.