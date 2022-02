Torino, Paro è ottimista: "Dispiace per stasera, ma siamo a un buon punto del percorso"

A margine della sconfitta sul campo dell'Udinese, il vice-allenatore granata Matteo Paro, questa sera in panchina al posto dello squalificato Juric, ha affidato la sua analisi ai microfoni di Torino Channel: "Abbiamo fatto una prestazione al di sotto delle nostre potenzialità, con meno energia e meno decisione nei duelli. Sapevamo di affrontare una squadra molto fisica, che avrebbe accettato i duelli in mezzo al campo. Quando ne vinci di meno non riesci a prendere l'inerzia. Ci dispiace, i ragazzi hanno fatto un po' meno del solito. Dispiace però perdere così, perché nonostante la prestazione un po' negativa poteva finire 0-0".

Abbiamo visto Lukic abbassarsi in difesa. È una soluzione che potreste riproporre in futuro?

"Era una soluzione che avevamo provato in allenamento per sfruttare Sasa anche in fase di gioco. Credo che se la sia cavata bene".

Pellegri era il più pronto dei nuovi arrivati? Che impressione le ha fatto?

"Si sono presentati tutti bene. Pietro è entrato perché c'era bisogno in quella posizione. Deve solo migliorare il suo livello di forma, dopodiché sono convinto che potrà darci una grossa mano".

A che punto è il vostro progetto?

"Siamo a un buon punto del percorso. Dispiace per oggi, credo che nemmeno i ragazzi si aspettassero una prestazione così 'sotto'. Ci sta nell'arco di una stagione, dobbiamo solo riprende a lavorare, perché abbiamo un'altra partita importante sabato".

Le sarebbe piaciuto ottenere un altro risultato da primo per una sera?

"Purtroppo è capitato, tocca a me (ride, ndr)".