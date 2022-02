Torino, Paro: "Prestazione non buona, siamo stati poco intensi. Udinese più cattiva"

Matteo Paro, vice allenatore del Torino, ha commentato la sconfitta rimediata contro l'Udinese ai microfoni di DAZN: “Oggi abbiamo fatto una prestazione non buona. Sapevamo di affrontare una squadra tosta fisicamente. Di solito riusciamo a prendere in mano l'inerzia della partita e oggi c'è riuscito meno. La prestazione è stata al di sotto delle ultime partite. Dispiace sempre perdere, soprattutto a due minuti dalla fine".

Siete stati lucidi per via del nervosismo in campo?

"Non credo. Siamo stati poco intensi. Quando perdiamo questo il nostro livello di prestazione si abbassa,

Oggi Lukic terzo di difesa

"Lukic lo avevamo provato. Era una soluzione provata, credo abbia fatto bene anche come difensore. I motivi della prestazione non buona non li so. Prima della sosta avevamo fatto ottime prestazioni. Capita, ora i ragazzi devono riprendersi subito.

L'Udinese ha accettato i duelli e vi ha messo in difficoltà

"Quando si gioca sui duelli e non li vinci, l'altra squadra prende l'inerzia. Dovevamo gestire meglio alcuni palloni. Loro hanno dei meriti, hanno messo in campo tanta cattiveria e vinto tanti duelli".

Milinkovic Savic magari ha responsabilità sui gol di oggi. Cosa gli si può dire?

"Gli errori si commettono. Analizzerà la punizione con noi e il preparatore. Deve stare tranquillo. Ha fatto molto bene fino adesso. Deve stare sereno e lavorare".