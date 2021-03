Torino, Sanabria e la lotta salvezza: "Lavorando con questa intensità raggiungeremo l'obiettivo"

vedi letture

Antonio Sanabria ha in mente solo un obiettivo. Conquistare la salvezza con il Torino. Intervistato da La Gazzetta dello Sport la punta granata vede nella forza del gruppo l'arma migliore per arrivare all'obiettivo: "Siamo un gruppo molto unito. E credo che la nostra forza sarà proprio il gruppo per raggiungere l’obiettivo finale. Siamo in una posizione di classifica che non piace a nessuno, ma nonostante questo il clima è buono e siamo tutti positivi. In ogni cosa che facciamo dobbiamo trovare sempre qualcosa di positivo e iniziare la settimana con il sorriso. Questo è lo spirito da mettere in campo la domenica".

Perché il Torino ha avuto così tanti alti e bassi?

"Non so dare una spiegazione, ma alla fine ogni gara è diversa. A volta va bene, altre no: dobbiamo ripartire dalle prestazioni fatte contro l’Inter e il Sassuolo, dove abbiamo avuto una buona reazione nel secondo tempo. Queste due partite ci dicono che la nostra forza sta nel fatto che non abbassiamo mai la guardia. In questo momento non ci stanno aiutando molto i risultati, ma dobbiamo andare avanti su questa che è la strada giusta: continuando a lavorare tutti insieme con questa intensità, miglioreremo di giorno in giorno e, di sicuro, raggiungeremo l’obiettivo finale".