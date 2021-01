Torino, Sanabria entro l'inizio della prossima settimana: affare da 12 milioni di euro

Il ds del Torino Vagnati continua a lavorare di gran lena per provare a regalare Toni Sanabria a Davide Nicola entro i primi giorni della prossima settimana. La trattativa balla sulla formula, con il Real Betis che accetta solo la possibilità di cederlo a titolo definitivo. L'acquisto potrebbe arrivare o immediatamente per 12 milioni oppure in prestito con obbligo di riscatto per la stessa cifra. A riportarlo è Tuttosport.